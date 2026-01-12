Aseguran 10 convertidores catalíticos; dos detenidos

Brookshire, Texas

Elementos del Texas Department of Public Safety (DPS) realizaron la detención de dos personas tras un operativo de tránsito en el que se aseguraron 10 convertidores catalíticos presuntamente robados, como parte de las acciones para combatir delitos contra la propiedad.

La intervención ocurrió luego de que agentes estatales marcaran el alto a un vehículo por exceso de velocidad y polarizado ilegal en los vidrios. Durante la inspección, los oficiales detectaron indicios vinculados al robo de convertidores catalíticos, lo que derivó en una revisión más exhaustiva del automóvil.

En la cajuela del vehículo fueron localizados 10 convertidores catalíticos ocultos. El conductor fue arrestado al confirmarse que contaba con una orden de aprehensión activa, mientras que tanto él como el pasajero fueron puestos a disposición de las autoridades por el delito de posesión no autorizada de estos dispositivos, considerado una felonía estatal.

Tras la investigación correspondiente, agentes de la División de Investigación Criminal del DPS determinaron que el pasajero se encontraba en libertad condicional por un caso previo de robo de convertidores catalíticos, por lo que su acusación fue agravada a felonía de tercer grado.

El DPS reiteró su compromiso de reforzar las acciones contra el crimen patrimonial y exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier actividad sospechosa a las autoridades locales para fortalecer la seguridad comunitaria.



