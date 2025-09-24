Desmantelan bandas de traficantes de migrantes

La División de Inteligencia y Objetivos del Sector Del Río lidera la desarticulación y el desmantelamiento de organizaciones de tráfico de inmigrantes.

En colaboración con nuestros socios policiales locales, estatales y federales, se realizaron varios arrestos en varios estados por conspiración para transportar inmigrantes ilegales dentro de nuestro sector, señala un comunicado difundido por la Patrulla Fronteriza de dicho sector.

La investigación, dirigida por la Patrulla Fronteriza de EE. UU., se inició en mayo de 2024 y resultó en la acusación formal de un presunto miembro de la pandilla Bloods y un delincuente convicto, junto con tres cómplices por transportar y albergar inmigrantes ilegales y toma de rehenes. Uno de los cómplices fue localizado en Granite Falls, Minnesota, en agosto de 2025. Esta exitosa operación destaca la importancia de la colaboración en la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales.