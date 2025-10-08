Arrestan a hombre buscado por ataque sexual a un menor

Oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) asignados al Puerto de Entrada de Progreso detuvieron a un individuo buscado por autoridades del Condado de Cameron por un presunto delito sexual contra un menor.

“Nuestros oficiales de primera línea continúan demostrando su compromiso y vigilancia constante. Gracias a esa preparación operativa, se logró la aprehensión de un individuo con una orden de arresto pendiente por un delito de índole sexual”, declaró Michael Martínez, Director del Puerto de Entrada de Progreso. “Aprehensiones como esta ejemplifican claramente nuestra misión de seguridad fronteriza y contribuyen a mantener nuestras comunidades más seguras.”

La aprehensión del fugitivo ocurrió el pasado 1 de octubre, cuando oficiales de CBP en el Puente Internacional de Progreso remitieron a inspección secundaria al peatón Juan Medrano, ciudadano estadounidense de 35 años de edad. Tras su traslado a la inspección secundaria, una verificación biométrica realizada mediante bases de datos policiales confirmó que Medrano contaba con una orden de arresto pendiente por delito grave de agresión sexual, emitida por el Departamento de Policía de South Padre Island.

El sujeto fue entregado a agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Hidalgo para su traslado a un centro de detención y posterior proceso judicial correspondiente.

El Centro Nacional de Información Criminal (NCIC, por sus siglas en inglés) es una base de datos automatizada y centralizada que permite compartir información entre agencias del orden público, incluyendo órdenes de arresto activas por una amplia gama de delitos. Gracias a esta herramienta, oficiales de CBP han realizado detenciones anteriores de individuos buscados por homicidio, fuga, lavado de dinero, robo, distribución de narcóticos, abuso sexual infantil, fraude, hurto y deserción militar.