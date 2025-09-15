Irrumpen en un negocio; incautan drogas y dinero

DONNA, Texas.- Una investigación que comenzó en el mes de julio, concluyó momentáneamente, luego de que agentes especiales incursionaran en una negociación de esta ciudad con buenos resultados.

Las indagatorias continuarán, se informó a través del Departamento de Policía de esta ciudad.

Ante ello, como resultado del operativo, tres personas de interés fueron arrestadas en relación con una investigación criminal conjunta ejecutada por el Departamento de Policía de Donna y la Comisión de Bebidas Alcohólicas de Texas.

La policía de Donna y la TABC (Comisión de Bebidas Alcohólicas de Texas), ejecutaron una orden de allanamiento de narcóticos en Pechocho´s Drive-Thru, ubicado en 1241 East Business 83 el 11 de septiembre.

Dos empleados y un cliente fueron arrestados por cargos de posesión de una sustancia controlada, posesión de marihuana y posesión de parafernalia de drogas, según la policía de Donna.

Este es el lugar que fue cateado durante el operativo conjunto.

La policía dijo que las indagatorias sobre el negocio comenzó en julio cuando la Unidad de Investigación Especial de TABC recibió información de una "fuente confidencial" sobre presuntas ventas de narcóticos.

Operaciones encubiertas confirmaron que los empleados vendían cocaína y otros narcóticos a clientes conocidos, según la policía, según un comunicado de prensa. Las autoridades facilitaron compras separadas de la mercancía habitual, y agentes encubiertos de la TABC realizaron múltiples compras controladas.

El 11 de septiembre, la policía de Donna y la TABC ejecutaron órdenes de registro y arresto en el autoservicio, según la policía. Los investigadores incautaron presuntamente cocaína, metanfetamina, marihuana, parafernalia de drogas y dinero estadounidense.

La policía dijo que la TABC continuará con los procedimientos administrativos relacionados con la licencia de bebidas del negocio.