Presunta participación en una red de drogas

La policía de San Benito arrestó a un hombre por su presunta participación en una red de distribución de drogas que operaba en esta ciudad, informó el Departamento de Policía de San Benito a través de un comunicado.

El 17 de octubre, la Unidad de Investigación Especial y la División Canina del Departamento de Policía de San Benito arrestaron a José Luis Garza por cargos de fabricación, distribución y posesión de una sustancia controlada.

Los investigadores recibieron información de que Garza estaba detrás de una red de distribución de drogas en la ciudad, según el comunicado de prensa.

Durante el cateo a la vivienda, las autoridades encontraron:

Cantidades de cocaína, hidrocodona, alprazolam, marihuana y THC.

Garza fue fichado y se le impuso una fianza de 950 mil dólares.