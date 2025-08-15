Arrestan a sospechosas por robo de una GMC

HIDALGO, Texas.- La mañana de ayer fueron arrestadas Kimberly Silva, de 19 años, y Lesly Alonso, de 18, en relación con el reciente robo de una GMC Sierra, ocurrido en la cuadra 1000 de la calle W. 10th. Los arrestos se realizaron en el puerto de entrada de Hidalgo cuando las dos mujeres regresaban a Estados Unidos desde México. Al momento de su arresto, se les encontró en posesión de un total combinado de $10,000 en efectivo.

Silva y Alonso también han sido identificadas como personas de interés en múltiples casos de robo de autos en el condado de Hidalgo.

Gracias a la investigación en curso, se han identificado más sospechosos y se anticipan más arrestos. Estos arrestos son el resultado de un esfuerzo coordinado del Grupo de Trabajo Combinado contra el Robo de Autos del Condado de Hidalgo.

Instamos a cualquier persona que tenga información adicional sobre estos incidentes o incidentes relacionados a que se comunique con el Departamento de Policía de Weslaco al (956) 968-8591. También puede enviar denuncias anónimas a Weslaco Crime Stoppers llamando al (956) 968-TIPS o a través de la aplicación P3. Los informantes pueden optar a una recompensa de hasta $1,000.

