Arrestan a dos por robo en zona rural de Mission

La Oficina del Sheriff del Condado Hidalgo arrestó a dos personas luego de un robo agravado el lunes por la tarde en la zona rural de Mission, donde los sospechosos supuestamente agredieron a la víctima con un martillo.

Leandro García, de 18 años, y un menor no identificado fueron arrestados. García está acusado de robo con agravantes. La oficina del alguacil no especificó qué cargo o cargos enfrenta el menor.

A García se le fijó una fianza de 200.000 dólares mientras que la oficina del sheriff dijo que el menor está detenido en el Centro de Detención Juvenil del Condado de Hidalgo por cargos desconocidos.

Detalles del robo agravado en Mission

Según un comunicado de prensa, los agentes respondieron al bloque 6600 de West Mile 7 Lane alrededor de las 2:19 p. m. del lunes en referencia a un robo agravado. La oficina del sheriff dijo que los agentes se pusieron en contacto con la víctima a su llegada, quien les dijo que dos sospechosos lo agredieron con un martillo mientras le exigían dinero.

La víctima también dijo que uno de los sospechosos estaba armado con una pistola negra, dijo la oficina del sheriff.

Acciones de la autoridad tras el incidente

Con la investigación en curso, la oficina del sheriff insta a los testigos que tengan información sobre este caso a que se comuniquen con el HCSO al (956) 383-8114. Quienes deseen permanecer anónimos pueden llamar a la línea directa de Crime Stoppers del condado al (956) 668-8477 o enviar una denuncia anónima a través de la aplicación P3 TIPS.