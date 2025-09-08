Detiene SIU a 9 por robar en HEB

LEAGUE CITY, Texas.- Los detectives del Departamento de Policía de League City, Unidad de Investigaciones Especiales (SIU), con la asistencia del Equipo de Captura Criminal (CAT) del Departamento de Policía de Houston, han arrestado a nueve personas en conexión con el robo agravado que ocurrió el 28 de julio de 2025 en Sunny´s Jewelry and Watch Repair, ubicado dentro de HEB en 2955 S Gulf Freeway, y múltiples robos similares en el área de Houston.

Ocho sospechosos fueron arrestados el jueves 28 de agosto de 2025 durante operaciones coordinadas en todo Houston. Un noveno sospechoso fue detenido el miércoles 3 de septiembre de 2025.

Personas arrestadas:

Tommie Coleman (20) de Houston - Robo Agravado (fianza de $1M); Participación en Actividad Criminal Organizada (fianza de $1M)

Jerell Davis (33) de Houston - Participación en Actividad Criminal Organizada (fianza de $1M)

Shannon Evans (46) de Houston - Participación en Actividad Criminal Organizada (fianza de $1M)

Laquincya Johnson (20) de Houston - Participación en Actividad Criminal Organizada (fianza de $1M)

Monica Thompson (34) de Houston - Participación en Actividad Criminal Organizada (fianza de $1M)

Patricia Thompson (65) de Houston - Participación en Actividad Criminal Organizada (fianza de $1M)

Valencia Thompson (51) de Houston - Participación en Actividad Criminal Organizada (fianza de $1M)

Vanessa Thompson (24) de Houston - Robo Agravado (sin fianza); Participación en Actividad Criminal Organizada (sin fianza)

Aron Wilson (33) de Houston - Participación en Actividad Criminal Organizada (fianza de $1M)

La identificación de estos sospechosos y la obtención de sus órdenes de arresto fueron el resultado de una investigación exhaustiva por la División de Investigaciones Criminales del Departamento de Policía de League City. La investigación continúa y es posible que se presenten cargos adicionales.