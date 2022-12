Arrestan a un ex legislador de Miami

Washington

David Rivera, un republicano que se desempeño en el Congreso federal entre 2011 y 2013, fue arrestado el lunes en el aeropuerto de Atlanta, indicó Marlene Rodriguez, portavoz de la fiscalía federal en Miami. Añadió que un jurado investigador acusó formalmente a Rivera el mes pasado, pero dicho documento continúa bajo precinto y no podía discutir los cargos.

Señaló que Rivera tuvo una comparecencia preliminar el lunes ante una corte federal en Atlanta. El Servicio Federal de Alguaciles dio a conocer que horas más tarde salió de la cárcel tras pagar una fianza.

Jeffrey Feldman, abogado de Rivera, se negó a comentar y dijo a The Associated Press en un mensaje de texto que "no había visto la acusación formal".

La presión se había estado acumulando sobre Rivera durante más de dos años después de que saliera a la luz que había recibido un enorme contrato de parte de la filial estadounidense de la compañía petrolera estatal venezolana al mismo tiempo en que el presidente Nicolás Maduro intentaba congraciarse con la Casa Blanca en los primeros días del gobierno de Donald Trump.