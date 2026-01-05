Arrestan a conductor tras chocar con patrulla

WESLACO, Texas

El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés), Región Sur de Texas, investiga un accidente vehicular registrado la noche del viernes 2 de enero de 2026, en el que un conductor en estado de ebriedad impactó una unidad oficial.

El percance ocurrió alrededor de las 11:49 de la noche sobre la vía lateral en dirección este de la carretera US-83, a la altura del tramo ubicado al este de White Ranch Road, cuando una patrulla del DPS se encontraba detenida con las luces de emergencia encendidas.

De acuerdo con la información oficial, la unidad fue impactada por un automóvil Hyundai Elantra modelo 2018. El agente estatal no resultó lesionado. En tanto, el conductor del vehículo particular sufrió lesiones que no ponen en riesgo su vida, por lo que recibió atención médica y posteriormente fue dado de alta.

El conductor fue identificado como Orlando Enriquez, de 28 años de edad, con domicilio en Brownsville, Texas, quien fue arrestado y acusado del delito de conducir en estado de ebriedad (DWI). Tras su detención, fue trasladado a la Cárcel del Condado de Cameron.

Autoridades del DPS reiteraron el llamado a los automovilistas a no conducir bajo los efectos del alcohol y a reducir la velocidad y cambiar de carril al aproximarse a vehículos de emergencia detenidos, a fin de prevenir accidentes y proteger la vida de oficiales y ciudadanos.



