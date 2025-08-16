Decomisan en Del Río 9 armas y 15 cargadores

AUSTIN, Texas

Oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos que realizaban operaciones de salida en el Puerto de Entrada de Del Río incautaron una cantidad significativa de armas y cargadores.

"Esto refleja el compromiso de nuestros dedicados oficiales, quienes trabajan incansablemente para detectar e interceptar amenazas, garantizando la seguridad de nuestras comunidades en ambos lados de la frontera", declaró Liliana Flores, directora del Puerto de Entrada de Del Río.

Nueve armas y 15 cargadores incautados por oficiales de la CBP durante una inspección de salida en el Puerto de Entrada de Del Río. El jueves 14 de agosto, oficiales de la CBP asignados al Puente Internacional de Del Río realizaban operaciones de salida cuando seleccionaron una camioneta Ford E-350 Econoline de 1998 que viajaba a México para su inspección.

El vehículo y el remolque utilitario que transportaba fueron sometidos a un escaneo del sistema de inspección no intrusiva y una inspección canina. Tras una inspección física adicional del vehículo y el remolque, los oficiales descubrieron nueve armas y 15 cargadores ocultos entre mercancías dentro del vehículo.

Las armas, municiones, cargadores y componentes de armas fueron incautados por oficiales de la Oficina de Operaciones de Frontera (OFO) de la CBP. El Departamento de Seguridad Pública de Texas arrestó al conductor e inició una investigación criminal sobre la incautación.



