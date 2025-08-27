Detienen a hombre por delito sexual contra niño

Oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos del Puerto de Entrada de Progreso, detuvieron a un hombre buscado en Alton, por un presunto delito sexual contra un niño. "Los oficiales se encuentran frecuentemente con fugitivos buscados por diversos delitos, y los delitos sexuales contra menores siguen estando entre los más atroces", declaró Michael Martínez, director del puerto de entrada de Progreso/Donna. "La CBP continúa colaborando con sus aliados en la aplicación de la ley para llevar a los fugitivos ante la justicia y mejorar la seguridad de nuestras comunidades".

La aprehensión del fugitivo ocurrió el sábado 23 de agosto, cuando oficiales de la CBP en el Puente Internacional de Progreso remitieron a Cirino Gutiérrez, ciudadano estadounidense de 49 años, para una inspección secundaria. La verificación biométrica posterior a través de las bases de datos de las fuerzas del orden confirmó que el sujeto tenía una orden de arresto pendiente por delito grave por contacto sexual con un menor, emitida por el Departamento de Policía de Alton, Texas. Gutiérrez fue entregado a oficiales del Departamento de Policía de Alton para su traslado a la cárcel y la ejecución de la orden.