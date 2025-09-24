Fundación apoya planes para educación especial

MISSION, Texas.- Con un donativo de más de 30 mil dólares, la Fundación Wonderful Citrus fortalecerán los programas de educación especial al apoyar nuevas iniciativas, recursos y servicios diseñados para satisfacer las diversas necesidades de los estudiantes del Distrito Escolar Consolidado de Mission (CISD).

Fue el fin de semana pasado en el Parque Comunitario Bentsen Palm, cuando ambas entidades junto con estudiantes, personal y miembros de la comunidad se unieron para correr, animar y mostrar su apoyo a la concienciación y aceptación del autismo.

Este año, Wonderful Citrus donó 34 mil 250 dólares, tanto a Mission CISD como a Sharyland ISD. Esta contribución fortalecerá los programas de Educación Especial del distrito y creará nuevas oportunidades para los estudiantes.

Tras agradecer la generosidad de Eonderful Citrus, la Dra. Cris Valdez, Superintendente de Escuelas, reconoció que alianzas comunitarias cono esta hacen posible eventos como este.

"Esta donación impactará significativamente la vida de nuestros estudiantes. Es una inversión en su futuro, que garantiza que cada niño tenga las oportunidades y el apoyo que necesita para prosperar".

Los fondos proporcionados por Wonderful Citrus fortalecerán los programas de Educación Especial al apoyar nuevas iniciativas, recursos y servicios diseñados para satisfacer las diversas necesidades de los estudiantes de Mission CISD.

Francisca Cruz, Directora Ejecutiva de Educación Especial, agregó que donativos como este les permite invertir en herramientas y programas que benefician directamente a nuestros estudiantes con necesidades especiales.