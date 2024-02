Critican a legisladores que apoyan las armas

PARKLAND, Florida

Joaquín "Guac" Oliver murió en la masacre de una escuela secundaria en Parkland, Florida, en 2018, pero los legisladores federales que se oponen a regulaciones más estrictas sobre armas comenzaron a recibir llamadas telefónicas con su voz el miércoles, criticándolos por su posición.

Las familias de Oliver y otras cinco personas asesinadas con armas de fuego están utilizando inteligencia artificial para crear mensajes en las voces de sus seres queridos y llamarlos automáticamente a senadores y miembros de la Cámara de Representantes que apoyan a la Asociación Nacional del Rifle y se oponen a leyes más estrictas sobre armas. La protesta se realiza a través del sitio web The Shotline, donde los visitantes seleccionan qué oficinas reciben llamadas.

La campaña se lanzó el día de San Valentín porque es el sexto aniversario del tiroteo en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas , que dejó muertos a Oliver, de 17 años, a otros 13 estudiantes y a tres miembros del personal. Oliver fue asesinado mientras yacía herido en el suelo, la bala fatal atravesó la mano que levantó mientras el asesino de 19 años apuntaba con su rifle semiautomático estilo AR-15.

Manuel y Patricia Oliver, padres de Joaquín, dicen que la campaña se basa en la idea frecuentemente citada de que si alguien quiere cambiar las leyes, el primer paso es llamar a los representantes electos. Los inmigrantes venezolanos que se convirtieron en ciudadanos estadounidenses quieren que se prohíba la venta de armas como la AR-15.

La corresponsal de AP Haya Panjwani informa sobre cómo las familias de Parkland que perdieron a sus seres queridos a causa de la violencia armada están utilizando inteligencia artificial para protestar.

"Venimos de un lugar donde la violencia armada es un problema, pero nunca verás a un joven de 19 años con un AR-15 entrando a una escuela y disparando a la gente", dijo Manuel Oliver. "Hay una razón para la violencia armada en un país del Tercer Mundo. No hay ninguna razón para la violencia armada y la cantidad de víctimas en Estados Unidos".





Después del asesinato de Joaquín, los Oliver fundaron Change the Ref , que patrocina el sitio web con March for Our Lives , un grupo creado por estudiantes de Stoneman Douglas. Ambos reclutan jóvenes a través de manifestaciones no tradicionales como las convocatorias de AI y las "muertes", donde los estudiantes protestaron dentro de una cadena de supermercados que donó a un político pro-NRA.

"Cuando sigues siendo tradicional... escuchando una y otra vez a las mismas personas sermoneándote con las mismas estadísticas, nada cambia", dijo Patricia Oliver.

Para realizar las grabaciones, los Oliver y otras familias le dieron a una compañía de inteligencia artificial audio de sus seres queridos y esta recreó sus voces, cambiando el tono y el patrón según las sugerencias de los familiares.

La voz de la IA de Joaquín lo identifica y luego dice: "Muchos estudiantes y profesores fueron asesinados el día de San Valentín... por una persona que usaba un AR-15, pero no te importa. Nunca lo hiciste. Han pasado seis años y no has hecho nada".

Continúa: "Morí ese día en Parkland. Mi cuerpo fue destruido por un arma de guerra. Regresé hoy porque mis padres usaron IA para recrear mi voz para llamarte. Otras víctimas como yo también llamaremos, una y otra vez, para exigir acciones. ¿Cuántas llamadas serán necesarias para que te importe? ¿Cuántas voces muertas escucharás antes de que finalmente escuches?

La NRA no respondió a llamadas telefónicas ni correos electrónicos en busca de comentarios.

En 2020, los Oliver utilizaron inteligencia artificial para crear un video de Joaquín instando a los votantes jóvenes a elegir candidatos que apoyaran leyes de armas más estrictas. Los críticos los acusaron de politizar su muerte para frustrar sus derechos como propietarios de armas respetuosos de la ley.

"Ponen palabras en la boca de un niño muerto. Si mi padre me hiciera esto, lo perseguiría por el resto de su vida", escribió uno en YouTube.

Los Oliver se enojan ante la sugerencia de que no saben lo que diría Joaquín.

"Sé exactamente lo que pensó mi hijo", dijo Manual Oliver. "Joaquín se tomó el tiempo suficiente para escribir sus pensamientos, sus principios, sus ideas, su forma de vivir, sus sueños, sus metas. Todo está disponible en las redes sociales".





Otros involucrados en la nueva campaña incluyen a las familias de Akilah Dasilva, de 23 años, una de las cuatro personas asesinadas durante un tiroteo en 2018 en un restaurante Waffle House en Tennessee, y Uziyah García, de 10 años, quien murió en la masacre de 2022. en una escuela primaria de Uvalde, Texas.

MENSAJES DRAMÁTICOS

También están los padres de Ethan Song, de 15 años, que murió en un tiroteo accidental, y una víctima de asesinato de 20 años y la familia de un hombre que se suicidó.

Brett Cross, el tío que criaba a Uziyah, dijo que el niño quería ayudar a la gente como oficial de policía. En el mensaje de AI, la voz de Uziyah dice: "Soy un estudiante de cuarto grado en la escuela primaria Robb en Uvalde, Texas. O al menos lo estaba cuando un hombre con un AR-15 entró en mi escuela y mató a 18 de mis compañeros, a dos profesores y a mí". Luego su voz les dice a los legisladores: "¿Qué se necesita para ayudar a garantizar que se detenga una violencia como esta?"

Cross dijo que su familia está participando "para que ningún otro niño tenga que pasar por lo que pasó Uzi. Ningún otro padre debería tener que pasar por lo que nosotros pasamos".

Los discursos de Manuel Oliver a menudo están plagados de obscenidades. Fue arrestado en 2022 después de subirse a una grúa de construcción cerca de la Casa Blanca y desplegar una pancarta que exigía al presidente Joe Biden promulgar leyes más estrictas sobre armas. Meses después, fue expulsado de un evento en la Casa Blanca por gritarle al presidente.