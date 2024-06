Texas sufre epidemia de amputaciones

Bexar, Texas

En el condado de Bexar, cerca de la frontera con México, más de una décima parte de los habitantes han recibido un diagnóstico de la enfermedad. Aquí se practican siete de cada diez amputaciones del estado, unas 2.000 cada año. La comunidad latina es la más afectada

Michael Sobolevksy sonríe a un pie, un pie sin dos dedos, maltrecho, un pie que se ha salvado de ser amputado. Y le sonríe al dueño de ese pie y suelta alguna palabra en español. Sobolevksy, un podólogo de origen ruso, ahora en el sur de Texas, se toma el tiempo y la paciencia para hacer su trabajo como si estuviera cuidando a un bebé. Aunque tenga un alto número de pacientes en espera, casi todos hombres y de ascendencia latina en edad laboral, que perdieron —o perderán pronto— una parte del cuerpo como consecuencia de la diabetes. Año tras año, el condado de Bexar, al que pertenece San Antonio, registra la tasa más elevada de amputaciones de miembros inferiores por diabetes, tanto en Texas como en Estados Unidos, 69,9 por cada 100.000 hospitalizaciones.

UN VIACRUCIS

Una mañana de mayo, José Reséndez llega a la clínica del Instituto de Diabetes de la University Health para la curación habitual después de ser operado por una úlcera en el pie derecho, que sostiene tres heroicos dedos. Debe tomar un antibiótico durante cuatro semanas y no quitarse un zapato especial para proteger la herida. Lejos de la mirada de los médicos, se calzará solo por unas horas los zapatos formales para acompañar a su hija preadolescente a un baile escolar. "No le digas al doctor que me quité el zapato", dice con cara traviesa cuando posa para las fotos.

EL TIEMPO ES DECISIVO

Las amputaciones han aumentado al doble desde 2009 en Estados Unidos, sobre todo en las comunidades afrodescendientes. Los latinos se enfrentan a varias disparidades frente a la enfermedad: un porcentaje bajo de seguro de salud, poca familiaridad con el sistema de atención, altos niveles de desconfianza médica y barreras idiomáticas. El 80% de las cirugías para extirpar un dedo, un pie o una pierna se deben a complicaciones con la diabetes. Un estudio de la Asociación Estadounidense del Corazón mostró que los pacientes hispanos tienden a buscar ayuda médica más tarde, cuando la enfermedad ya ha avanzado. Muchos reciben la noticia de una extirpación en la primera visita al médico, cuando ya no hay más remedio.

EN EL SUR DE EU

Si uno mira el mapa de diabetes en el país, el color más intenso está en el sur. Y si ya es preocupante la cantidad de casos en Texas, es aún más alarmante en Bexar. Poco más de una décima parte de los habitantes de este condado, que se encuentra cerca de la frontera con México, ha recibido un diagnóstico de la enfermedad, según el Distrito Metropolitano de Salud de San Antonio. Aquí se practican siete de cada diez amputaciones en el Estado, unas 2.000 cada año. La tasa de mortalidad también aumentó un 40% entre 2018 y 2021. El condado con más muertes por diabetes en Estados Unidos es San Bernardino, en California; Bexar es el segundo, y el Bronx, en Nueva York, el tercero.

Cuando una persona tiene un historial familiar de diabetes, el cuidado es fundamental. El papá de Reséndez tenía diabetes, lo mismo que su abuela, su tío y otros familiares. Su primera esposa murió de cáncer y él crió a los hijos de ambos. Hace diez años volvió a casarse. Vive con Gabriela y su niña de 10 años, con la que va al baile y a la que acompaña en sus juegos deportivos.

MIGRANTE Y NO BLANCO

El doctor Sobolevsky nació y creció en Rusia. Al llegar a Estados Unidos estudió en el colegio de Austin y en la escuela de Medicina en Chicago. Como estudiante trabajó en diferentes hospitales por todo el país, pero en San Antonio se dio cuenta de la enorme cantidad de casos de diabetes. En la University Health empezó como residente y aquí sigue, una década después.

Reséndez no tiene seguro médico y Sobolevsky no le cobrará esta consulta. El médico conoce su realidad: debe trabajar para pagar el alquiler, la comida o los seguros de los autos, que son necesarios en estas ciudades donde incluso faltan aceras para caminar con seguridad. Es un caso más de una estadística abrumadora: por cada tres hombres con diabetes una mujer padece la enfermedad. En los consultorios, la edad promedio es de 30 y 40 años. Hace una década la mayoría de los pacientes tenía de 50 a 60. Sobolevsky ahora atiende a chicos de 12 a 16 años, prácticamente niños.

EL DIAGNÓSTICO

A Reséndez le diagnosticaron diabetes a los 36. Le comenzó una sed terrible que trataba de saciar tomando agua, agua y agua. Iba al baño hasta 12 veces cada noche y no podía dormir. Poco después del disgnóstico comenzó a encontrarse mejor. Volvió a los antojos dulces y a la Coca Cola. 15 años después le pudieron salvar los pies, pero le quitaron tres dedos. "Lo único que cuidaba era los niveles de azúcar, era descuidado, no me tomaba la medicina", reconoce.

La enfermedad comenzó a ensañarse un poco más. "Te va atacando todos los órganos, no te das cuenta hasta que está avanzado". Ahora no puede estar de pie con seguridad, con un poco que pierda el equilibrio se irá de bruces. "Ya no tienes manera de detenerte porque no tienes esos dedos". También ha ido perdiendo la visión, le falla para ver el teléfono y usa lentes para ver de lejos. La diabetes es la causa número uno de ceguera en adultos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

A veces, los pacientes no tienen redes de apoyo ni pueden cuidarse a sí mismos aunque tengan una herida profunda. "Esas son las barreras que mantienen a esta población más susceptible a las complicaciones de la enfermedad", explica Sobolevsky.

El doctor Michael Sobolevsky atiende e informa a su paciente.

Importante medir los niveles de azúcar.

Jesús Reséndez muestra los medicamentos que usa para controlar la diabetes.

