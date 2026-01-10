Alumna de primaria lleva arma a escuela en Donna

DONNA, Texas.

Un estudiante de ocho años llevó un arma de fuego a la Escuela Primaria Garza este viernes por la mañana, informó el Distrito Escolar Independiente de Donna (DSID).

El incidente fue detectado y contenido alrededor de las 7:30 a.m., justo antes del inicio de clases. De acuerdo con el comunicado del distrito, un oficial escolar se hizo cargo inmediatamente del arma, asegurando que en ningún momento los estudiantes o el personal estuvieron en peligro.

Las autoridades escolares subrayaron que, según la investigación preliminar, el menor no tenía la intención de causar daño a nadie con el arma. "La seguridad y el bienestar de los estudiantes y el personal siguen siendo la máxima prioridad del distrito", reiteró el DSID en su declaración.

El caso se encuentra bajo revisión interna y se han notificado a los padres de familia, siguiendo los protocolos de seguridad establecidos.



