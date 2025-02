Alistan ejecución para el ´asesino del desierto´

EL PASO, Texas

David Leonard Wood, conocido como el "Asesino del Desierto", será ejecutado el jueves 13 de marzo de 2025 en la Unidad Huntsville del Departamento de Justicia Criminal de Texas. La ejecución está programada para realizarse después de las 5 p.m. MST mediante una inyección letal de pentobarbital. La sentencia de muerte llega casi 40 años después de que Wood fuera acusado de asesinar a varias jóvenes y abandonar sus cuerpos en el desierto del Noreste de El Paso.

A sus 67 años, Wood continúa proclamando su inocencia y ha interpuesto numerosas apelaciones desde que fue condenado a muerte el 10 de noviembre de 1992. Fue hallado culpable de asesinato capital por la muerte de una de las víctimas y acusado formalmente del homicidio de otras cinco, cuyos cuerpos fueron encontrados en la misma zona desértica.

Las víctimas de Wood eran mujeres de entre 14 y 24 años. Desde su condena, Wood y sus abogados han presentado apelaciones argumentando que sufre una discapacidad mental, que no hay testigos presenciales de los crímenes y que la confiabilidad de los reclusos que testificaron en su contra es cuestionable. También han planteado que la pena de muerte constituye un castigo cruel e inusual, aunque la Corte Suprema de los Estados Unidos ha ratificado la constitucionalidad de la pena capital.

Gregory W. Wiercioch, abogado de Wood, ha insistido en la necesidad de realizar nuevas pruebas de ADN en pruebas que no fueron evaluadas en el juicio original. En particular, señala que una mancha de sangre encontrada en la ropa de una de las víctimas excluye a Wood como el contribuyente de dicha evidencia. "Los tribunales de Texas han negado la posibilidad de analizar cerca de 150 piezas de evidencia, argumentando que la solicitud se presentó demasiado tarde", declaró Wiercioch. Actualmente, está tramitando un recurso ante los tribunales federales para que se realicen estos análisis antes de la ejecución.

Otro argumento clave de la defensa es que los testigos que declararon en contra de Wood en prisión eran informantes motivados por intereses personales, ya fuera por recompensas en efectivo o por reducciones en sus propias condenas. "No hay confesiones en este caso", afirmó Wiercioch. "No hay testigos. No hay evidencia biológica que conecte a David Wood con estos asesinatos. Solo hay testimonios de prisioneros, una de las formas más cuestionables de prueba en un juicio".

Las víctimas y el modus operandi

Wood, quien ya había sido condenado por violación en los años 80, regresó a El Paso tras cumplir siete años de una sentencia de 20 años. Poco después de su regreso, comenzaron a desaparecer adolescentes y jóvenes en la zona Noreste de la ciudad. Entre 1987 y 1988, las autoridades hallaron los restos de seis mujeres en el desierto. Tres víctimas adicionales siguen desaparecidas.

Los cuerpos encontrados presentaban signos de estrangulamiento, apuñalamientos y agresión sexual. El patrón de los crímenes, así como la ubicación de los restos, llevaron a la Policía a vincular a Wood con los homicidios.

Ejecución programada y próximos pasos legales

A menos que las cortes federales concedan una suspensión de la ejecución, Wood será el próximo recluso en ser ejecutado en Texas. Actualmente, hay otros cuatro presos en el estado con ejecuciones programadas para 2024 y 2025.

Su defensa confía en que el sistema judicial federal reconsidere la negación de las pruebas de ADN. "Esperamos que los tribunales declaren inconstitucional la negativa de realizar estas pruebas", afirmó Wiercioch. "Si logramos detener la ejecución, podremos demostrar que Texas ha privado a un hombre condenado a muerte de la posibilidad de probar su inocencia".

Mientras el reloj avanza, el destino de David Leonard Wood está en manos de los tribunales federales. Si su última apelación fracasa, su ejecución marcará el fin de una saga judicial que ha durado casi cuatro décadas.





ANTECEDENTES

- Originario del condado de Tom Green, Texas, David Leonard Wood se trasladó a El Paso donde asistía a Parkland High School, aunque abandonó la escuela en noveno grado. Trabajó como mecánico de autos y acumuló un historial delictivo de agresiones sexuales antes de ser acusado de los asesinatos.

