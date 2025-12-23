Deportan a mujer de Mission buscada por asesinato en 2019

Alejandra González López, de 41 años y buscada por su presunta vinculación con un incidente de tráfico de personas que terminó en dos muertes en 2019, fue deportada tras un extenso proceso judicial y periodos en fuga.

A López se le imputaban múltiples cargos graves, entre ellos dos de asesinato, seis de tráfico de personas causando lesiones graves o muerte, y uno de participación en actividad delictiva organizada. Los delitos se remontan al 13 de marzo de 2019 en La Joya, cuando una operación de tráfico humano derivó en una persecución y un choque fatal.

Detalles del accidente fatal en La Joya

Según la investigación, Jesús Eduardo Estrada —uno de los coacusados— conducía una Ford Expedition verde a alta velocidad para evadir a la policía. El vehículo, cargado con migrantes, perdió el control e impactó de frente contra un Nissan Sentra en la carretera 83. El accidente cobró la vida de los residentes de San Juan, Leonel Martínez Jr. (45) y Aurora Chávez (69).

Una declaración jurada señala que López admitió haber alquilado la camioneta Expedition utilizada en el evento de contrabando.

Condenas de los cómplices de tráfico humano

Estrada se declaró culpable en 2023 y fue condenado a 40 años de prisión. Humberto García, otro cómplice, recibió una sentencia de 10 años. López, sin embargo, obtuvo libertad bajo fianza en varias ocasiones. Tras no presentarse a una audiencia clave en julio y a una lectura de cargos en 2021, estuvo prófuga hasta ser recapturada en febrero de 2024. Aunque se fijó una fianza total de $17,000 y fue liberada nuevamente, los registros judiciales confirman que finalmente fue deportada, cerrando el caso sobre su persona en el sistema legal estadounidense.

Fuga y recaptura de Alejandra González López

La historia de Alejandra González López destaca no solo por su vinculación con un caso de tráfico de personas, sino también por su prolongada fuga y las consecuencias legales que enfrentó. Su deportación marca un cierre significativo en un caso que ha captado la atención pública y ha resaltado la gravedad del tráfico humano en la región.