Burlan alambrada de púas

CIUDAD JUÁREZ/EL PASO, Texas

Con la ropa que dejan los migrantes a lo largo del Río Bravo, el venezolano Luis Herrera comenzó a hacer un hueco en la alambrada de púas que colocó el Gobierno de Texas a unos metros del muro fronterizo.

Así pudo cruzar la barrera junto con su familia, sin embargo, fueron devueltos a México por el mismo cerco que habían vencido, a unos metros de la "Puerta 36".

¿Cómo abrieron la alambrada?, se le pregunta al ex militar de la Guardia Nacional Bolivariana.

El venezolano Luis Herrera muestra una lesión que sufrió con la alambrada.

"Con las manos. El alambre lo abrimos, con el peso de uno lo íbamos abriendo y como tiene muchas púas, agarramos ropa que hay ahí tirada, ropa de todos los migrantes (para protegernos) y la íbamos abriendo hasta que después de tres horas hicimos un hueco de aproximadamente 1.20 por 80 de ancho, que por ahí fue por donde logramos pasar", rememora.

La intención del sudamericano era entregarse a la Patrulla Fronteriza y ser procesado para solicitar asilo porque desde hace tres meses inició su trámite en la aplicación CBP One, implementada por Estados Unidos, pero no ha avanzado.

Con su esposa, su suegra y un hermano, decidieron partir este mes hacia el norte para llegar hasta el límite fronterizo y acelerar su ingreso a EU.

"Yo duré tres meses esperando la cita y todavía sigo esperando la cita", lamenta.

A diario revisa la aplicación, sin que le arroje una fecha para acudir de manera formal por un puente internacional.

"Tengo ya en México esperando la cita de CBP One, tres meses. Estuve en Ciudad de México tres meses esperándola, y debido a que no me salió la cita, yo aún la sigo esperando. Decidí venirme a Ciudad Juárez", explica.

De la Capital del País viajaron en autobús hacia Monterrey, pero en el camino personal del Instituto Nacional de Migración (INM) y elementos policiacos les quitaron dinero para dejarlos seguir su camino.

De la Sultana del Norte partieron en el tren carguero hacia Torreón, donde tenían la opción de dirigirse a Piedras Negras, Coahuila, o a Ciudad Juárez, Chihuahua. Este último destino fue el que eligieron.

Así como él, cientos de personas en movilidad deciden dejar de lado el proceso formal y subirse al ferrocarril para llegar a la frontera y cruzar el Río Bravo, con la esperanza de iniciar su proceso de asilo.

LES QUITAN SUS PERTENENCIAS

"Nos revisaron la documentación, nos revisaron si no cargábamos ningún tipo de armamento, droga", recuerda. "De hecho pensábamos que nos iban a procesar (.) que nos iban a poner para este lado de la puerta y nos iban a procesar, pero no fue así, sino que arbitrariamente nos sacaron para este lado", expresa en entrevista.

"Yo en lo particular cargaba mi mochila con dos monos (pantaloneras), un par de zapatos, mi chaqueta y mis documentos. Lo único que me entregaron fue mi celular, mis documentos, el resto todo quedó ahí, y cargaba 6 mil pesos, me quedaron 20 pesos y mis documentos".

Tras su intento fallido de entregarse a la Patrulla Fronteriza, Herrera busca establecerse en Ciudad Juárez.

"Para quedarnos y tratar de buscar un trabajo y esperar la cita. No puedo regresar a Venezuela mientras esté el Gobierno de Maduro".