Rescatan migrante trepado en el muro

Rescatan migrante trepado en el muroEl hombre se encontraba en una posición precaria, aferrado a lo alto de la estructura en riesgo de caer
SAN ELIZARIO, Texas.- Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (USBP por duda siglas), rescataron a un ciudadano mexicano que fue abandonado por contrabandistas mientras intentaba cruzar el muro fronterizo. El individuo se encontraba en una posición precaria, aferrado a lo alto de la estructura, en riesgo de caer y sufrir lesiones graves.
Al detectar la emergencia, los agentes coordinaron rápidamente una operación de rescate con el Departamento de Bomberos de San Elizario y los Servicios Médicos de Emergencia de Fabens. Afortunadamente, la persona fue rescatada sin heridas.
Tras el incidente, él y otros integrantes de su grupo fueron identificados como extranjeros inadmisibles y están siendo procesados bajo procedimientos de deportación acelerada.
Este caso pone en evidencia los riesgos extremos del cruce ilegal y la indiferencia de los traficantes de personas, quienes abandonan a los migrantes en situaciones peligrosas sin preocuparse por su seguridad.
La Patrulla Fronteriza reitera que:
* La frontera está cerrada.
* Cruzar ilegalmente implica ser arrestado, procesado y deportado.
* No pongas tu vida en manos de contrabandistas. El viaje es costoso, peligroso y las consecuencias son graves.
*Tu vida vale más que una promesa falsa. No arriesgues tu futuro.