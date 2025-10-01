Rescatan migrante trepado en el muro

SAN ELIZARIO, Texas.- Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (USBP por duda siglas), rescataron a un ciudadano mexicano que fue abandonado por contrabandistas mientras intentaba cruzar el muro fronterizo. El individuo se encontraba en una posición precaria, aferrado a lo alto de la estructura, en riesgo de caer y sufrir lesiones graves.

Al detectar la emergencia, los agentes coordinaron rápidamente una operación de rescate con el Departamento de Bomberos de San Elizario y los Servicios Médicos de Emergencia de Fabens. Afortunadamente, la persona fue rescatada sin heridas.

Tras el incidente, él y otros integrantes de su grupo fueron identificados como extranjeros inadmisibles y están siendo procesados bajo procedimientos de deportación acelerada.

Este caso pone en evidencia los riesgos extremos del cruce ilegal y la indiferencia de los traficantes de personas, quienes abandonan a los migrantes en situaciones peligrosas sin preocuparse por su seguridad.

La Patrulla Fronteriza reitera que:

* La frontera está cerrada.

* Cruzar ilegalmente implica ser arrestado, procesado y deportado.

* No pongas tu vida en manos de contrabandistas. El viaje es costoso, peligroso y las consecuencias son graves.

*Tu vida vale más que una promesa falsa. No arriesgues tu futuro.