Honran con medalla al agente Daniel Alemán

El agente Mike Daniel Alemán fue honrado con la Medalla Daughters of the American Revolution Distinguished Citizens.

El 22 de febrero, el agente rescató valientemente a un hombre de una casa móvil en llamas en McAllen, Texas.

"Nos sentimos inmensamente orgullosos de las acciones altruistas del agente Alemán.

Su valentía y rápida respuesta sin duda salvaron una vida, demostrando un verdadero heroísmo al servicio de los demás", dijo durante la ceremonia la ofician del Sheriff del Condado de Hidalgo. "También extendemos nuestro sincero agradecimiento a Daughters of the American Revolution Distinguished Citizens Medal por reconocer al agente Alemán con este honor. Estamos sumamente agradecidos por su reconocimiento y apoyo".