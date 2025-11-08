Aeropuertos del Valle operan con normalidad

Los aeropuertos del Valle del Río Grande reportan operaciones normales este viernes, a pesar de los recortes de vuelos a nivel nacional ordenados por la FAA debido al cierre del gobierno.

"Hasta ahorita, el Aeropuerto Internacional de McAllen no ha visto afectaciones relacionadas con los recortes de vuelos programadas por la FAA", informó el aeropuerto por escrito, aunque recomendó a los viajeros verificar sus horarios en las páginas web y apps de las aerolíneas.

"Aunque las operaciones locales se mantengan estables, mantenerse informado es la mejor manera de anticipar cualquier efecto secundario que pudiera impactar a los viajeros que utilizan el aeropuerto de McAllen", agregó el comunicado.

Por su lado, el aeropuerto de Brownsville (BRO) también confirmó que sigue operando normal. "Estamos al tanto del anuncio de la FAA, y nuestro enfoque sigue siendo brindar una experiencia aeroportuaria segura y eficiente", indicaron.

Ambos aeropuertos recomiendan que los viajeros que se comuniquen directamente con su aerolínea para obtener la información más reciente y precisa de sus vuelos.



