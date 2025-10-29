Decomisan animales exóticos en el puente

MISSION, Texas.- Oficiales de Aduana en Mission, lograron asegurar un total de 163 animales exóticos otras especies que intentaban cruzar la frontera hacia a México.

El aseguramiento ocurrió el pasado miércoles en el Puente Internacional Anzaldúas-Reynosa, sin embargo las autoridades federales lo dieron a conocer el martes.

"El contrabando de mascotas exóticas ha ido en aumento en nuestra zona, y trabajamos estrechamente con nuestros socios del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos para proteger y preservar estas criaturas y garantizar que las importaciones y exportaciones de vida silvestre cumplan con todos los requisitos federales aplicables", declaró Carlos Rodríguez, director del puerto de entrada Hidalgo/Pharr/Anzaldúas.

Los animales eran transportados en una camioneta plateada Toyota elegido al azar para una inspección secundaria, el bolsas de plástico y frascos, separados por especie.

La inspección del vehículo condujo al descubrimiento de 163 reptiles y artrópodos, que incluye:

(24) Pitones Real

(15) Anolis verde

(11) Salamandras moteadas

(10) Ranas de ojos rojos

(10) Serpientes Albinas

(10) Serpientes naranja

(10) Serpientes Real negras mexicanas

(4) Pitones rey Monarca

(4) Tarántulas

(3) Ranas Pacman (amarillas)

(3) Ranas Pacman Café

(3) Tarántulas rosadas chilenas

(3) Eslizones de Lengua Azul de Irian Jaya

(3) Dragones Barbudos

(3) Varanos de Sabana

(3) Dragones Rankin

(3) Serpientes real albinas de California

(3) Serpientes reales albinas con Bandas de California

(3) Serpientes real albinas rayada de California

(3) Serpientes Reales Albinas/Amelanísticas de California

(3) Serpientes del maíz negra

(2) Pitones bola

(2) Serpientes lecheras hondureñas

(2) Lagartos varanos

(2) Geckos cavernosos chinos

(2) Camaleones

(2) Ciempiés

(2) Pitones verde

(2) Serpientes rey blancas de California

(1) Pitón de timor

(1) Pitón afombra

(1) Serpiente

(1) Payaso hoja de plátano

(1) Pitón nariz pintada

(1) Pitón bola rayada

(1) Eslizón de fuego

(1) Tortuga estrellada de la India

(1) Boa fantasma de la selva azteca

(6) Pitón Bola axántica joven

(1) Pitón bola fantasma Pío

(1) Pitón bola picabal joven

(1) Pitón bola banana enchi axántica juvenil macho