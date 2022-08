Desacuerdos en reclamos por alivio de inundaciones

Los permisos de construcción descoloridos y desgastados que aún están pegados en la puerta principal del residente de Houston, Mal Moses, son un recordatorio de las dificultades que enfrentó al tratar de reparar sus paredes infestadas de moho y su techo con goteras después del huracán Harvey, en 2017.

Pero vivir en su vecindario de Trinity-Houston Gardens siempre ha sido difícil, dijo Moses. Su familia soportó insultos raciales y acoso como algunos de los primeros residentes negros en mudarse a fines de la década de 1960. Cuando los residentes blancos se fueron, dijo, parecía que recursos como la recolección constante de basura o un sistema de drenaje que funcionara correctamente también se esfumaron.

Entonces, después de Harvey, se esperaba que a Moses, de 65 años, se le negara la ayuda del gobierno. Y ciertamente no le sorprendió la conclusión de los funcionarios federales este año de que el estado había discriminado a las minorías, en particular a los residentes negros, en la forma en que distribuyó el dinero de ayuda por las inundaciones del huracán.

“Fue solo otro ejemplo (de discriminación) para mí. … No me sorprendió que se hiciera porque lo experimenté de primera mano mientras crecía”, dijo Moses, quien finalmente recibió ayuda de la organización local sin fines de lucro West Street Recovery para reparar su casa.

Texas se había enfrentado a una fecha límite del viernes para celebrar un acuerdo voluntario para abordar una investigación realizada por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. que en marzo descubrió que el estado había violado la Ley de Derechos Civiles de 1964 al causar que “había una cantidad desproporcionadamente menor de fondos disponibles para beneficiar a los residentes de minorías de lo que estaba disponible para beneficiar a los residentes blancos” en la forma en que distribuyó más de $2 mil millones para financiar proyectos de mitigación de inundaciones después de Harvey. Ese plazo venció sin que se resolviera la disputa.

La Oficina General de Tierras de Texas, o GLO, que está a cargo de distribuir los fondos, dice que sus acciones no fueron ilegales. En una carta enviada el jueves a la secretaria de HUD, Marcia Fudge, el gobernador republicano Greg Abbott dijo que no planeaba obligar a la GLO a celebrar ningún acuerdo porque HUD no había probado que la agencia estatal hubiera discriminado por motivos de raza u origen nacional.

“HUD debería cerrar este caso sin cumplir con las amenazas hechas en su carta, lo que solo retrasaría la financiación para los tejanos que realmente necesitan mitigación de desastres”, dijo Abbott.

HUD ha amenazado con remitir el asunto al Departamento de Justicia para una posible acción legal.

“Estamos considerando nuestras opciones y no tenemos más comentarios en este momento”, dijo el viernes el portavoz de HUD, Michael Burns, en un correo electrónico.

La fecha límite venció en medio del quinto aniversario de Harvey, que inundó el área de Houston con lluvias torrenciales durante días, inundando más de 150 000 hogares y 300 000 vehículos. La tormenta, que tocó tierra por primera vez a más de 200 millas (321 km) al suroeste de Houston cerca de Corpus Christi el 25 de agosto de 2017, mató a 68 personas y causó daños estimados en $125 mil millones en Texas. Muchos residentes aún no se han recuperado.

En una carta de abril a HUD, los abogados de la oficina de tierras defendieron cómo se otorgaron los fondos y dijeron que de los 108 proyectos que recibieron dinero, el 59 % sirvió a poblaciones mayoritariamente minoritarias y de los 1.5 millones de tejanos que se beneficiaron de los proyectos, más de 1 millón fueron Hispano.

“Las objeciones de HUD tienen motivaciones políticas y carecen de fundamento de hecho y legalmente. GLO no participó en discriminación”, dijeron los abogados de la oficina de tierras.

Muchos residentes y funcionarios del área de Houston se indignaron cuando se enteraron de que la distribución inicial de mil millones de dólares de la oficina de tierras no incluía un centavo para las comunidades más afectadas. Otras ciudades con grandes poblaciones minoritarias que también fueron inundadas por Harvey, incluidas Beaumont, Corpus Christi y Port Arthur a lo largo de la costa del golfo de Texas, tampoco recibieron financiamiento.

DESVÍOS

Una investigación de Houston Chronicle encontró que la distribución inicial de mil millones de dólares de la oficina de tierras fluyó de manera desproporcionada a los condados del interior con menos daños que las comunidades costeras que fueron las más afectadas por Harvey.

El lugar donde se gastó el dinero “claramente no es donde se hizo el daño y donde está el riesgo de futuros desastres”, dijo Ben Martin, director de investigación de Texas Housers, una organización sin fines de lucro con sede en Austin que se unió al grupo de Houston Northeast Action Collective para presentar la demanda. queja inicial con HUD.

Después de las críticas bipartidistas por la falta de fondos para el área de Houston, la oficina de tierras otorgó $750 millones al condado de Harris, hogar de la cuarta ciudad más grande del país, pero aún así nada para Houston.

El alcalde de Houston, Sylvester Turner, instó el miércoles a HUD a hacer cumplir su fallo contra el estado, diciendo que la integridad de la agencia federal “está en juego”.

Moses, quien forma parte de Northeast Action Collective, dijo que después de Harvey, tuvo que vivir en su casa llena de moho y polvo, mientras la reparaban y mientras se sometía a un tratamiento por cáncer de pulmón. Durante el proceso de reparación de dos años, su madre, que compartía la casa con él y la adoraba, tuvo que vivir en otro lugar. Murió cuatro días después de que finalmente pudo regresar en 2020.