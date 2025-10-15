Se convierte un joven en héroe al salvar a pareja

WESLACO, Texas.- Un joven de Weslaco demostró valentía y compromiso con su comunidad al rescatar a una pareja de adultos mayores que quedó atrapada en su vehículo tras un accidente automovilístico ocurrido el miércoles 8 de octubre en la autopista interestatal 2, cerca de Border Avenue.

Juan Mendoza, de 19 años, presenció el accidente mientras conducía. "Ese día era como cualquier otro. Llevaba a mi novia a la escuela... y cuando ocurrió el choque, yo estaba justo detrás de ellos. Vi cómo el Honda Civic giraba... y en cuanto lo vi, ya me había orillado y estaba llamando al 911", relató Mendoza.

Saqué a la señora y la puse en un lugar seguro. Luego fui al otro lado, hablé con el señor para tranquilizarlo, le pregunté si podía caminar y me pidió que lo ayudara a salir. - Juan Mendoza, conductor

Sin dudarlo, Mendoza descendió de su vehículo para prestar auxilio. "Salió directamente de mi corazón", expresó. "Pensé: ´tengo que sacarlos, asegurarme de que estén bien y que no les haya pasado nada´".

A pesar de no contar con entrenamiento formal, Mendoza actuó con rapidez y determinación. "Saqué a la señora y la puse en un lugar seguro. Luego fui al otro lado, hablé con el señor para tranquilizarlo, le pregunté si podía caminar y me pidió que lo ayudara a salir", explicó.

Mendoza ha expresado su deseo de convertirse en paramédico, y este incidente no hizo más que reforzar su vocación. "Cuando ocurrió el accidente, mi mente reaccionó rápido y no dudé en actuar. Si fueran mis abuelos, querría que alguien hiciera lo mismo por ellos", afirmó.

El joven planea iniciar próximamente su formación como Técnico en Emergencias Médicas (EMT, por sus siglas en inglés), convencido de que incluso una pequeña acción puede marcar una gran diferencia.