Era estudiante víctima de accidente vehicular

MISSION, Texas.- Un estudiante de la escuela secundaria Palmview murió luego de un choque entre dos vehículos en Mission, según la portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Texas, sargento María Hernández.

Se trata de Latwon Oscar Uribe, de 17 años.

El accidente que ocurrió en La Homa Road y 66th Street al sur de Mile 5 Line el sábado a las 10:28 p.m.

La investigación preliminar reveló que una Toyota Tacoma 2020 viajaba hacia el oeste por la calle 66 y una GMC Envoy 2006 viajaba hacia el norte por La Homa Road, según Hernández.

Hernández dijo que el conductor del Tacoma no cedió el paso, ignoró una señal de alto y chocó contra el GMC, conducido por Uribe.

El GMC giró y chocó contra una cerca y un poste de servicios públicos, se volcó y quedó parado en los carriles en dirección sur de La Homa Road, según Hernández.

El conductor de la GMC, Latwon Oscar Uribe, de 17 años, residente de Mission, sucumbió a sus heridas en el lugar, dijeron las autoridades.

Hernández dijo que el conductor no identificado del Tacoma fue llevado a DHR Health y Uribe murió en el lugar.

El Distrito Escolar Independiente de La Joya emitió un comunicado y dijo que los consejeros y el personal de apoyo estarían disponibles el lunes y martes para los estudiantes y el personal que puedan necesitar ayuda para procesar el duelo por la muerte de Uribe.