Muere mujer en accidente vial

LA FERIA, Texas.- Una mujer de 30 años de La Feria murió la madrugada del sábado después de que su vehículo se saliera de las vías del tren en un camino rural y chocara contra un cartel de metal, según el Departamento de Seguridad Pública de Texas.

El DPS identificó a la víctima como Miranda Mireles, quien, según dijeron, conducía un Nissan Juke blanco en dirección sur por Farm-to-Market Road 2566, ubicada al norte de Business 83, cuando se saltó una señal de alto alrededor de las 04:09 horas. Esto hizo que su Nissan "saliera volando mientras cruzaba las vías del tren y chocaba contra un cartel de metal".

Mireles, la única ocupante del vehículo, murió a causa de sus heridas en el Valley Baptist Medical Center en Harlingen. La policía estatal todavía está investigando el accidente.