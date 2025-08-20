Termina en tragedia un accidente múltiple

HIDALGO, Texas

El pasado lunes por la mañana, se produjo un trágico accidente en las intersecciones de las carreteras Dicker y McColl que tuvo como resultado la muerte de un hombre de aproximadamente 50 años y dejó a tres personas hospitalizadas. La información proporcionada por el jefe de policía de Hidalgo, Romeo Rodríguez, revela detalles impactantes sobre este suceso.

El accidente ocurrió alrededor de las 8 am, cuando un vehículo, supuestamente conducido por una persona no identificada, chocó contra una camioneta y otro automóvil. Se informó que el sospechoso estaba al volante de una camioneta blanca y que, tras la colisión, una de las camionetas volcó, lo que evidenció la violencia del choque. El conductor fallecido fue identificado como un pasajero de la camioneta blanca, quien, lamentablemente, no pudo sobrevivir a las lesiones sufridas y falleció en el hospital.

El jefe de policía Rodríguez mencionó que el sospechoso, cuya identidad aún no ha sido revelada, fue trasladado al hospital con heridas graves, aunque su condición es ahora estable. Esto plantea interrogantes sobre su estado mental y físico posterior al accidente. Las autoridades están investigando si el sospechoso iba a una velocidad excesiva y si ignoraba las señales de tráfico en la intersección, lo que podría contribuir a la gravedad del accidente.

En la escena se aprecia a las autoridades tomando nota del fatal accidente que cobró una vida.

Además de la tragedia del fallecimiento del hombre de 50 años, dos personas más resultaron heridas en el incidente. Rodríguez aseguró que sus lesiones no son de gravedad y que no ponen en peligro sus vidas, lo cual es un alivio en medio de esta situación devastadora. Este accidente resalta la importancia de la seguridad vial y las precauciones que deben tomar todos los conductores para evitar que tales tragedias ocurran en el futuro. Las investigaciones continúan y se espera que pronto se den a conocer más detalles sobre el suceso.



