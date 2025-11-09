Madre pierde a su hija de 5 años en choque

HOUSTON, Texas.- Una familia del noreste de Houston está de luto después de que una niña de 5 años se les muriera en un accidente aparatoso causado por un conductor presuntamente alcoholizado.

El choque pasó el viernes en la noche, como a las 8:30 p.m., por la cuadra 8300 de East Mt. Houston.

Según el Departamento del Alguacil del Condado Harris (HCSO), un joven hispano de 20 años iba manejando una SUV Nissan blanca en dirección este cuando perdió el control, invadió el carril contrario y se embistió de frente con un Cadillac gris.

En el carro que recibió el impacto iban una mujer afroamericana y su hija de 5 años. La niñita perdió la vida en la ambulancia camino al Hospital Memorial Hermann, en el Texas Medical Center. La mamá sufrió lesiones graves, pero los doctores dicen que se espera que sobreviva.

Los policías encontraron botes de alcohol abiertos dentro de la Nissan y signos claros de intoxicación en el conductor, quien fue trasladado al hospital y será investigado por su presunta responsabilidad en el hecho.

El capitán Albers, del HCSO, confirmó que la Oficina del Condado Harris, ya participa en la investigación y que siguen juntando pruebas.