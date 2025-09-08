Muere en accidente joven de 17 años

MISSION, Texas.- Un joven de 17 años perdió la vida en un choque entre dos vehículos en Mission, Texas. Según la policía, el conductor de una Toyota Tacoma ignoró una señal de alto y chocó contra un GMC Envoy.

El choque ocurrió aproximadamente a las 10:28 p.m., en La Homa y la Calle 66 al sur de Mile 5 Line en el Condado Hidalgo.

Según el DPS, una investigación preliminar reveló que una Toyota Tacoma 2020 viajaba hacia el oeste por la Calle 66 mientras que una GMC Envoy 2006 viajaba hacia el norte por La Homa.

El conductor de la Tacoma no cedió el derecho de paso, ignorando la señal de alto en la Calle 66, y chocó con la GMC, dijo María Hernández, portavoz del DPS.

La GMC giró y chocó contra una cerca y un poste de servicios públicos, volcó sobre su techo y se detuvo en los carriles hacia el sur de La Homa Road, agregó Hernández.