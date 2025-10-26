Herido en choque policía de Houston

Herido en choque policía de HoustonUn automovilista presuntamente en estado de ebriedad impactó la patrulla de un oficial que resguardaba otro accidente
HOUSTON, TX.- Un oficial del Departamento de Policía de Houston resultó herido la madrugada de este sábado tras ser impactado por un vehículo mientras realizaba labores de control de tráfico en la autopista North Freeway.
El accidente ocurrió alrededor de la 1:28 a.m. en la rampa de acceso norte, justo antes de West Road. De acuerdo con las autoridades, el oficial se encontraba bloqueando la entrada debido a un choque previo cuando una camioneta pick-up lo embistió violentamente, causando daños severos a la patrulla.
El oficial fue trasladado a un hospital local donde se reporta en condición estable. El conductor sospechoso fue detenido en el lugar y las autoridades creen que el alcohol pudo haber sido un factor determinante en el siniestro.
El Sargento Barrow de HPD señaló que la investigación continúa para determinar las circunstancias exactas del accidente.