Fallece en accidente adolescente de Donna

DONNA, TX.- Un residente de Donna de 16 años murió el martes en un accidente de dos vehículos en East Expressway 83.

En un comunicado de prensa, el Departamento de Policía de Donna dijo que el accidente ocurrió aproximadamente a las 5:33 p. m. en la cuadra 600 de East Expressway 83.

“Al llegar, los agentes observaron dos vehículos con graves daños y varias personas heridas”, indica el comunicado. “El accidente involucró a una Chevrolet Silverado 2022 y a un Chevrolet Cruze 2019”.

Todas las personas fueron trasladadas a hospitales de la zona para recibir tratamiento.

El joven de 16 años fue trasladado al Sistema de Salud del Sur de Texas McAllen, donde falleció.

“Por respeto a la familia, el nombre del adolescente no se revelará en este momento”, afirma el comunicado.

El miércoles por la tarde, el superintendente del Distrito Escolar Independiente del Sur de Texas, Dr. Marco Antonio Lara Jr., identificó al adolescente como Colin Feltis.

En un comunicado , Lara dijo que con gran tristeza compartió que Feltis, un estudiante de la Academia de Ciencias, murió en el accidente.

“Nuestros corazones están con todos los familiares, amigos y demás personas afectadas por esta tragedia. Esta es una gran pérdida no solo para la familia de Colin, sino para toda la comunidad del Distrito Escolar Independiente del Sur de Texas”, declaró Lara. “En estos momentos difíciles, es fundamental que nos unamos como familia del distrito para el duelo y el apoyo mutuo”.

Lara dijo que además del personal de asesoramiento del campus de Science Academy y World Scholars, donde Feltis también asistió, el distrito ha traído consejeros adicionales de todo el distrito para apoyar a los estudiantes y al personal de ambas escuelas.

“Por favor, mantengan a la familia Feltis, así como a nuestros estudiantes y personal, en sus pensamientos durante este momento difícil”, dijo Lara en el comunicado.

Las autoridades continúan investigando el accidente.

Cerrarán autopista para investigación

El Departamento de Transporte de Texas anunció el miércoles que la autopista en Donna se cerrará durante dos horas el jueves para que el Departamento de Seguridad Pública pueda investigar un accidente que mató a un joven de 16 años el martes por la tarde.

En un comunicado de prensa, TxDOT dijo que los carriles de viaje en dirección oeste de la Interestatal 2 en Donna entre la salida de State Spur 433 (Main Street) y la rampa de entrada al este de State Spur 433 (Main Street) se cerrarán entre las 10 a. m. y el mediodía.

“El tráfico se desviará a la vía de servicio”, informó el TxDOT. “Además, las tres rampas de la I-2 en dirección oeste (Vía de Servicio) antes del ramal estatal 433 (Calle Principal) también estarán cerradas”.

El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) también informó que se instalarán paneles de mensajes digitales con antelación para alertar a los conductores sobre el cierre, y la agencia recomendó a los conductores buscar rutas alternativas. Los conductores pueden monitorear el cierre en DriveTexas.org