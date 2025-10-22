Muere un adolescente en fuerte choque vial

Un joven falleció y dos personas resultaron heridas en un fuerte choque vehicular. El incidente ocurrió el martes por la tarde sobre el Expressway en Donna.

Contexto general

El mortal choque que involucró dos vehículos envió al hospital a otros dos jóvenes de entre 15 y 16 años de edad. Uno de los involucrados perdió la vida al instante, detalló el reporte del Departamento de Policía de esta localidad, sin que se aportaran mayores detalles.

Consecuencias

Los detalles específicos del accidente no fueron dados a conocer por las autoridades. Debido a la gravedad y alcance del incidente, el tráfico se vio alterado provocando congestión vehicular en la vialidad. Las autoridades continúan investigando las circunstancias del choque.