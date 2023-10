Rinde Abbott homenaje a víctimas del fentanilo

San Antonio, Texas

El gobernador Greg Abbott honró el arduo trabajo de las familias, seres queridos y miembros de la comunidad de Texas en primera línea para crear conciencia sobre la creciente crisis del fentanilo que azota a Texas y a la nación, en la Caminata de Concientización sobre el Fentanilo Soles 4 Souls en San Antonio.

San Antonio, Texas El gobernador Greg Abbott honró el arduo trabajo de las familias, seres queridos y miembros de la comunidad de Texas en primera línea para crear conciencia sobre la creciente crisis del fentanilo que azota a Texas y a la nación, en la Caminata de Concientización sobre el Fentanilo Soles 4 Souls en San Antonio. "En mi escritorio de mi oficina en el Capitolio tengo una fotografía de Danica Kaprosy", dijo el gobernador Abbott. "Me recuerda lo que está en juego en esta lucha contra la crisis del fentanilo. Aunque no podemos recuperarla a ella ni a las miles de personas que han sido víctimas de esta droga, podemos trabajar juntos para garantizar que esto no le suceda a más personas en Texas. "Gracias a todos por estar aquí esta noche para honrar a aquellos que hemos perdido, pero también para crear conciencia para que podamos salvar a más tejanos de los peligros de esta droga mortal. Gracias al trabajo de padres valientes y seres queridos como ustedes. Aquí hoy, estamos concienciando a los tejanos sobre esta terrible crisis". Dirigiéndose a más de 200 miembros de la comunidad y otros funcionarios estatales y locales, el gobernador Abbott agradeció a todos los presentes en la Caminata de Concientización sobre el Fentanilo Soles for Souls por su trabajo para salvar más vidas a causa de esta droga mortal. El gobernador también instó a los tejanos a informarse a sí mismos, así como a sus familias, seres queridos y compañeros, sobre los peligros del envenenamiento por fentanilo. A principios de este año, el gobernador Abbott firmó una ley que designa octubre como el Mes de Concientización sobre el Envenenamiento por Fentanilo en Texas. Al gobernador se unieron el representante John Luján, el sheriff del condado de Bexar, Javier Salazar, la concejal de la ciudad de San Antonio, Phyllis Viagran, el pastor de la Iglesia Bautista del Suroeste, Michael Luján, la presentadora de noticias de KSAT-TV, Courtney Friedman, defensores y otros funcionarios estatales y locales.

"Me recuerda lo que está en juego en esta lucha contra la crisis del fentanilo. Aunque no podemos recuperarla a ella ni a las miles de personas que han sido víctimas de esta droga, podemos trabajar juntos para garantizar que esto no le suceda a más personas en Texas.

"Gracias a todos por estar aquí esta noche para honrar a aquellos que hemos perdido, pero también para crear conciencia para que podamos salvar a más tejanos de los peligros de esta droga mortal. Gracias al trabajo de padres valientes y seres queridos como ustedes. Aquí hoy, estamos concienciando a los tejanos sobre esta terrible crisis".

Dirigiéndose a más de 200 miembros de la comunidad y otros funcionarios estatales y locales, el gobernador Abbott agradeció a todos los presentes en la Caminata de Concientización sobre el Fentanilo Soles for Souls por su trabajo para salvar más vidas a causa de esta droga mortal.

El gobernador también instó a los tejanos a informarse a sí mismos, así como a sus familias, seres queridos y compañeros, sobre los peligros del envenenamiento por fentanilo.

A principios de este año, el gobernador Abbott firmó una ley que designa octubre como el Mes de Concientización sobre el Envenenamiento por Fentanilo en Texas.

Al gobernador se unieron el representante John Luján, el sheriff del condado de Bexar, Javier Salazar, la concejal de la ciudad de San Antonio, Phyllis Viagran, el pastor de la Iglesia Bautista del Suroeste, Michael Luján, la presentadora de noticias de KSAT-TV, Courtney Friedman, defensores y otros funcionarios estatales y locales.