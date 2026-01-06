Hirió con machete a su mamá

Un hombre hirió con un machete a su propia madre de 56 años de edad, fue en los apartamentos "Valle Sombrío", ella lo desea lejos de ella, se ha cambiado de dirección varias veces sin darle el nuevo domicilio, pero él logra ubicarla para ir a molestarla junto con su pareja. A las 11:00 de la mañana de este domingo 4, Juan José Gómez junior, de 37 años de edad, en compañía de su mujer Elsie Michelle Denson, de 42 años, fueron a la cuadra 51 de avenida San Francisco entre Calton y Hillside a la altura de la escuela secundaria Clark.

La mujer mayor no les abría, irrumpieron violentamente, ella se puso detrás de la puerta para no permitir que la abrieran, él metió el machete por un resquicio y le dio un golpe, cortándole la mano. Juan José siempre ha encontrado la nueva dirección de su madre, ella dice que para importunarla, junto con la pareja. Gómez junior y Denson fueron arrestados por allanamiento de morada con intento de cometer un delito.



