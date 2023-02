Lanzan reto a Policía

Austin, TX.

Una carrera callejera de autos el sábado por la noche dejó en Austin a un oficial herido, así como daños en varias unidades de policía, al ser repelidos temerariamente por parte de decenas de jóvenes que incluso aventaron fuegos artificiales a los agentes.

Todo quedó grabado en un video, en el que se observan vehículos haciendo "donas", quemando llantas que expedían humo, en medio de un transitado crucero en el que quedaron atorados cientos de automovilistas en un mal rato.

En un círculo en medio de los autos "competidores" se encontraban decenas de jóvenes, exponiéndose al peligro que ello representaba.

El Departamento de Policía de Austin (APD) "se compromete a detener esta conducta. La infracción de la ley de esta manera resultará en arrestos. La seguridad de nuestra comunidad es la prioridad número uno", difundió.

RAJA POLÍTICA

"Este es el resultado de los votantes que eligieron al exalcalde Adler, ex izquierdista y anti-policía, y al concejo municipal mayoritariamente anti-policía que todavía está allí. No hace mucho Austin era una ciudad segura. No más", cuestionó en Twitter el vicegobernador texano Dan Patrick.

"Esto fue Austin anoche. Las ciudades dirigidas por demócratas son fracasos sin ley, chiflados y asquerosos", publicó Robby Starbuck, quien se dice librepensador y su cu

enta es seguida por líderes republicanos. El mayor Kirk Watson recién tomó posesión este año.

"¡Abbott vive en Austin! ¿Qué está haciendo al respecto?", reviró en Twitter un usuario solo identificadlo como Ray S. Otro más preguntó: "¿Quién es el gobernador?"

A su vez, al Partido Republicano en Texas publicó: "Esto es lo que sucede cuando una ciudad desfinancia a la policía y se niega a hacer cumplir sus leyes".

REPORTE POLICIAL

"A las 9:00 p.m. una persona reportó que cinco vehículos estaban bloqueando la intersección de Barton Springs Road y South Lamar Boulevard. Un minuto después, varias personas llamaron al 911, diciendo que varios vehículos corrían, rodeaban la intersección, corrían luces rojas, bloquean el tráfico y disparaban fuegos artificiales.

"Debido a que no había unidades cercanas los oficiales llegaron a la escena a las 9:23 p.m. La multitud se dispersó y los oficiales despejaron la intersección a las 9:46 p.m. APD continuó monitoreando el club de automóviles, ya que parecía dirigirse hacia el norte.

"A las 10:27 p.m., un oficial en el área de North Interstate 35 Service Road / East Anderson informó que el club de automóviles estaba en este lugar. Múltiples vehículos comenzaron a conducir imprudentemente, bloqueando la intersección y conduciendo en círculos que no tienen en cuenta las leyes de tráfico. Los oficiales nuevamente dispersaron a la multitud.

"A las 12:52 a.m., los oficiales respondieron al área de Berkman Drive y Barbara Jordan Boulevard debido a múltiples llamadas de servicio 9-1-1. A las 12:58 a.m., el primer oficial llegó a este lugar. Los oficiales informaron que las botellas de vidrio que se arrojaban y nuevamente pudieron dispersar a la multitud a la 1:07 a.m.

"A las 1:35 a.m., las llamadas de 9-1-1 declararon que los vehículos estaban bloqueando la intersección métrica Boulevard/ Braker Lane, haciendo ´donas´ y alguien que comenzaba un incendio. La multitud se dispersó a la 1:56 am", señala APD.

Desafiantes

- "Durante estos incidentes, la multitud arrojó rocas, botellas y láseres puntiagudos a los oficiales. Un oficial sufrió una lesión que no es potencialmente mortal, fue tratado en un hospital local y fue dado de alta", informó la Policía.

- "Lanzaron rocas y botellas a los vehículos de patrulla causando daños. Dos personas fueron arrestadas por evadir el arresto. La investigación sobre este incidente continúa y se pueden presentar más cargos.