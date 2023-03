Prostituían a las menores

La jueza, Velia Meza , condenó a los hombres a siete años de libertad condicional a pesar de que los fiscales recomendaron cinco, y agregó que serían supervisados estrictamente pero que no tendrían que registrarse como delincuentes sexuales.

SAN ANTONIO, Texas.

Luego, fue el turno de Reyes. Meza permitiría una declaración de la víctima.

La hija de Reyes perdió a un hermano cuando era pequeña. Después murió su padre ausente. Sufrió acoso escolar.

La AP no revela el nombre de la joven, de acuerdo con su política de evitar identificar a las víctimas de agresión sexual y otros delitos similares. Reyes dijo a la AP que habló sobre esta historia con su hija, quien no quiso comentar ni ser entrevistada directamente.

Reyes contó que cuando era pequeña, su hija se fugaba de la casa de la numerosa familia en el sur de Texas.

Cuando era adolescente, comenzó a consumir drogas y a recibir atención psicológica a través del sistema de justicia de menores. Fue enviada a un centro de rehabilitación en septiembre de 2017.

Los registros judiciales muestran que apenas unos días después de que la hija de Reyes y otra menor escaparan de la rehabilitación, sus fotos se anunciaron en línea para "citas" en una habitación de motel cerca de la autopista interestatal.

Conocieron a "Blue" afuera de un motel al que no podían pagar por una noche de estancia. Él las presentó con "Rocky". Ambos rentaron una habitación para las jóvenes, ayudaron a organizar reuniones con hombres que pagaban por sexo y se quedaban con la mitad del dinero al final de cada día, según los registros.

La hija de Reyes declaró después que cuando uno de los hombres la golpeó, se asustó y llamó a su mamá. Reyes encontró el número de teléfono anunciado en Backpages.com, un sitio web de anuncios clasificados que fue cerrado más tarde por la policía. Llamó a la policía; los oficiales encontraron a las menores en el motel esa noche.

Diez días después de que escapara, la hija de Reyes estaba en un centro de detención de menores y hablaba con un detective que rastreó a los hombres durante meses.

"Pudimos obtener el video de vigilancia. Pudimos obtener recibos por la habitación. Pudimos conseguir celulares de donde extrajimos datos", dijo el detective Manuel Anguiano a la AP. "No creo haber trabajado en un caso en que tuviera más pruebas".

Varias personas que trabajaron en el caso dijeron a la AP que estaban indignadas por la resolución final de la procuraduría.

"Es un resultado absolutamente desafortunado", dijo Cara Pierce, quien supervisó la unidad de trata de personas de la agencia hasta agosto de 2022. "Este era un caso juzgable cuando me fui".

El abogado de Sharkey, Jason Goss, sostiene que el jurado habría absuelto a su cliente, pero dijo a la AP que no tuvo más remedio que no contender el cargo reducido porque la sentencia posible —de 25 años a cadena perpetua— era demasiado arriesgada. Brian Powers, el abogado de Teel, no respondió a mensajes telefónicos y correos electrónicos en busca de comentarios.

Después de salir del centro de detención, la hija de Reyes vivió lejos de casa por un tiempo y luego regresó al hogar de su madre en una manzana residencial tranquila.

Apenas salía de su habitación austera, dijo Reyes, y no podía hablar sobre lo sucedido. Reyes, a su vez, se ponía nerviosa cuando su hija estaba cerca de hombres. Evitaron las multitudes.

Reyes logró que regresara al mundo. Le dio sus golosinas favoritas —Flamin´ Hot Cheetos y Limon Lays— y el libro "Mujeres que corren con los lobos".

Gradualmente, se aventuraron a salir. Daban paseos matutinos en una reserva natural y observaban las aves mientras almorzaban en el auto de Reyes. Pero la joven todavía tenía ataques de pánico y se encerraba en el baño a veces.

Allí se encontraba cuando Connie Spence, una fiscal que se incorporó al caso en el verano de 2020, llegó para hablar, dijo Reyes. Spence se sentó en el suelo y habló con calma mientras la joven hiperventilaba.

Después de eso, dijo Reyes, su hija empezó a recibir terapia semanal. Comenzó a trabajar como voluntaria en una biblioteca y un museo. Se volvió a matricular en la escuela, y en junio pasado, madre e hija condujeron juntas a San Antonio para declarar.

"Formaron un vínculo de alguna manera", dijo Reyes. "Connie le dio esperanza".

En el banquillo de los testigos, a la hija de Reyes le costó respirar y tuvo dificultades para recordar detalles de años anteriores. Pero durante horas de testimonio, narró cómo fue que tuvo relaciones sexuales en el motel para pagar a "Rocky". Declaró que él se enojó después de que ella habló con otros hombres allí, la llevó a una habitación y la golpeó en la cara.

Cuando se le pidió identificar a "Rocky", la joven señaló a Sharkey a través de la sala del tribunal.

Cuatro días después, Reyes y su hija se relajaban en el calor del verano en su patio cuando Spence llamó para informarles que el juez había declarado un juicio nulo porque cuatro personas en la sala del tribunal se contagiaron de COVID-19.

Se dijeron que declarar la segunda vez sería más fácil. Las tres mujeres acordaron volver a la corte tantas veces como fuera necesario.

Pero fue la última vez que hablaron con Spence.

Dejó la oficina del fiscal general al mes siguiente, según los archivos personales obtenidos bajo leyes de registros públicos. La carta de renuncia de Spence no da ninguna razón. No respondió a las llamadas y mensajes en busca de comentarios.

Spence se fue en medio de una ola de fiscales experimentados que renunciaron por prácticas que dijeron estaban destinadas a sesgar el trabajo legal, recompensar a los leales y eliminar la disidencia. Al mes siguiente, la oficina abandonó una serie de otros casos de trata y agresión sexual infantil después de perder el rastro de una de las víctimas.

En octubre, le presentaron a Reyes el nuevo fiscal principal, James Winters —el último de los ocho fiscales que manejaron el caso para la procuraduría, según muestran los registros judiciales—. Reyes manifestó que su hija dijo a Winters que volvería a testificar.

El fiscal pidió después que el caso se pospusiera nuevamente, pero la jueza lo negó. Reyes no volvió a saber de los fiscales hasta principios de enero, cuando Winters llamó sobre el acuerdo de culpabilidad. Fue un par de semanas después de que su hija se fuera de casa.

Por el silencio, se había vuelto pesimista sobre el caso. Tuvieron una pelea, dijo Reyes. La joven se quedó con la familia de una amistad.

A Reyes le preocupaba su hija y si podría volver a sus viejos hábitos. Pasó Navidad con la familia, pero se marchó poco después.

A pesar de ello, un defensor de la víctima dijo a los fiscales que Reyes podría llevar a su hija a la corte, según muestran mensajes internos de la oficina obtenidos por la AP. Reyes no entiende por qué Winters dijo más tarde a la jueza que su hija estaba "prófuga".

Winters, quien remitió las preguntas enviadas por correo electrónico a un vocero del fiscal general, presentó su carta de renuncia tres semanas después de comparecer ante el tribunal para el acuerdo de culpabilidad, que la Radio Pública de Texas fue la primera en informar.

En San Antonio, Reyes sujetó la chaqueta sobre sus hombros cuando llegó al frente de la sala del tribunal y tomó el micrófono para su declaración de impacto en la víctima.

Escribió lo que quería decir durante el almuerzo, pero la ira superó su planificación. Miró a los hombres acusados de traficar a su hija y a otras dos menores, a los abogados que flanqueaban a sus clientes, a hombres acusados de solicitar y pagar por sexo con las menores y que también habían obtenido libertad condicional.