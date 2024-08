Harris emprende estrategia publicitaria de 90 mdd

El equipo de la campaña presidencial de Kamala Harris ha puesto en marcha una estrategia publicitaria de 90 millones de dólares para las próximas tres semanas, con el fin de presentar a la demócrata ante los votantes y aumentar el contraste con el candidato republicano Donald Trump.

Dicha estrategia es la mayor inversión que su campaña ha realizado hasta la fecha para comunicarse con los votantes, a tan solo dos meses y medio de la elección de noviembre. Se produce inmediatamente después de una campaña publicitaria de 5 millones de dólares, realizada el mes pasado, poco después de que Harris reemplazara al presidente Joe Biden en la fórmula presidencial del partido.

La campaña de Harris se ha visto fortalecida por una oleada de recaudación de fondos desde el cambio, y ahora avanza para emplear el dinero en un esfuerzo para contrarrestar lo que ha sido un gasto abrumador por parte de Trump y sus aliados en los días previos a la renuncia de Biden.

El equipo de Harris dijo que la campaña publicitaria se centrará en la narrativa personal de la vicepresidenta, en su carrera como fiscal en California, en su compromiso para levantar la voz ante intereses poderosos, y en el contraste con lo que denominó "la peligrosa y extrema agenda" de Trump.

La campaña se desplegará en siete estados indecisos: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin, y expandirá el gasto del equipo de Harris a mercados más pequeños a los que aún no llega, como Marquette, Wisconsin y Erie, Pensilvania. El equipo de campaña dijo que dirige su gasto a programas que ven los votantes a los que buscan motivar para ir a las urnas, como "The Bachelorette", "Big Brother", "The Daily Show", "Love & Hip Hop: Atlanta" y "The Simpsons".

El equipo de campaña de Harris afirma haber recaudado 310 millones de dólares en julio y que comenzó agosto con 337 millones en el bolsillo.

El principal subdirector de la campaña, Quentin Fulks, dijo que cuanto más sepan los votantes acerca de Harris, tanto más comprenderán que ella es "la única candidata apta para dirigir a nuestro país en los próximos cuatro años".

El equipo de campaña pretende que el gasto contribuya a "abrirse paso con anticipación en un atestado entorno de medios y dejar clara la opción y los riesgos de esta elección para los votantes que la decidirán", dijo Fulks.