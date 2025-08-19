Intenta mexicana cruzar casi 70 libras de ´meta´

El PASO, Texas

Una mujer mexicana de 25 años de edad fue detenida en el puente internacional Paso del Norte/Santa Fe cuando trataba de ingresar 69.75 libras (31.6 kilos) de metanfetamina a Estados Unidos.

Oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos que trabajan en el cruce fronterizo de Paso del Norte incautaron 69,75 libras de metanfetamina el 13 de agosto.

Los narcóticos se descubrieron después de que un canino de la CBP indicara inicialmente la presencia de narcóticos en una Ford Expedition 2008 con placas mexicanas. Se realizó una inspección no intrusiva a través de Z-Portal (un sistema de inspección de alto rendimiento para camiones grandes, autobuses y contenedores de carga), detectando anomalías en el área del tanque de gasolina. Tras una inspección adicional por parte de los oficiales de la CBP, se descubrieron 60 paquetes de metanfetamina ocultos dentro del tanque de gasolina del vehículo.

"Gracias al entrenamiento y la diligencia de nuestros oficiales de CBP y a un compañero canino, estos peligrosos narcóticos no llegarán a las calles de Estados Unidos", declaró Tony Hall, director interino del Puerto de El Paso. "Quiero felicitar a mi equipo de El Paso por esta importante incautación de narcóticos y por el excelente trabajo realizado".

La conductora, una mujer mexicana de 25 años, fue detenida y el caso está siendo investigado por Investigaciones de Seguridad Nacional.

La Fiscalía de los Estados Unidos ha admitido el caso a trámite. El conductor está acusado de infringir el Título 21 del Código de los Estados Unidos, artículo 952, Importación de sustancias controladas.

En lo que va del año fiscal 2024 hasta julio, la Oficina de Campo de El Paso de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. ha incautado 3,919 libras de narcóticos.



