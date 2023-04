Enfrenta Trump 30 cargos

El expresidente estadounidense Donald Trump enfrenta alrededor de 30 cargos en la Ciudad de Nueva York por fraude relacionados con documentos y se espera que sea procesado el martes, según dos fuentes citadas por NBC News.

Los cargos estarían relacionados con la acusación que hizo el jueves un gran jurado sobre pagos secretos que el republicano hizo a la actriz porno Stormy Daniels, antes de la campaña presidencial de 2016, para comprar su silencio sobre una relación extramarimonial.

Hasta ayer, se desconocían los cargos exactos porque la acusación permanecía sellada hasta que Trump comparezca para su lectura de cargos y sea procesado en un tribunal penal de Manhattan, lo que se espera que ocurra el martes, aunque, según NBC, era probable que el Fiscal Alvin Bragg, a cargo de dicha investigación, pudiera revelarlos antes.

Los fiscales se centraron en el pago de 130 mil dólares que el entonces candidato presidencial hizo a Daniels antes de la elección de 2016, en la que resultó ganador. La transacción fue hecha a través de su ex abogado Michael Cohen, y fue registrada por la Organización Trump como un pago legal.

La pesquisa es solo una de al menos tres investigaciones penales contra Trump. El ex Mandatario enfrenta indagaciones federales y estatales sobre sus esfuerzos para anular los resultados de las elecciones de 2020, así como por el manejo de documentos clasificados.

"Eso no va a suceder. No hay delito", afirmó, tras asegurar que el ex Presidente está preparado para ir a juicio.