Sentencian a migrante por contrabando de ´meta´

HOUSTON, Texas.- Un ciudadano mexicano de 41 años fue enviado a prisión federal por su participación en una conspiración para distribuir 116 kilogramos de metanfetamina y por posesión ilegal de municiones y múltiples armas, anunció el fiscal federal Nicholas J. Ganjei.

Eustorgio Quiroz-Salto se declaró culpable el 11 de julio de 2024.

El juez federal de distrito Alfred H. Bennett ha ordenado a Quiroz-Salto cumplir un total de 240 meses en una prisión federal. Al no ser ciudadano estadounidense, se espera que enfrente un proceso de deportación tras su encarcelamiento. En la audiencia, el tribunal escuchó pruebas adicionales que describen sus condenas previas por tráfico de cocaína en el Distrito Sur de Florida en 2011. Además, el juez Bennett ordenó la confiscación de todas las armas y municiones incautadas.

"La seguridad pública empieza por sacar de la calle a los reincidentes más peligrosos", dijo Ganjei. "Cuando un acusado, como este, entra ilegalmente a nuestro país tres veces, se dedica al narcotráfico a pesar de tener antecedentes penales y posee armas de fuego ilegalmente, más le vale estar seguro de que lo vamos a buscar".

"Quiroz-Salto no solo se encontraba ilegalmente en el país, sino que cuando agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) lo arrestaron, descubrieron una cantidad sustancial de metanfetamina destinada a nuestras comunidades", declaró el agente especial a cargo Jonathan C. Pullen, de la División de Houston de la DEA. "Lo atraparon en plena flagrancia, vendiendo drogas letales cerca de un lugar de culto, y ahora pasará dos décadas tras las rejas pagando el precio de sus acciones imprudentes que amenazaron con destruir vidas".