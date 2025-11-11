AIM Media Texas dona 25 mil dólares al Banco de Alimentos del RGV

PHARR, Texas.- Los bancos de alimentos de todo el país se han visto obligados a encontrar formas de aumentar sus ya mermadas reservas para satisfacer la creciente demanda de sus servicios, mientras que aproximadamente 41,7 millones de estadounidenses esperan sus beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

En el estado de Texas, donde más del 11% de la población total participa en el programa SNAP, los bancos de alimentos se ven obligados a realizar adaptaciones para ayudar a proporcionar alimentos a las personas que dependen de SNAP, al tiempo que continúan prestando los servicios que ya ofrecen a sus comunidades.

Los retrasos en las prestaciones y los recortes anteriores a los programas del gobierno federal han puesto a los bancos de alimentos en una situación difícil, y los miembros de la comunidad local están interviniendo para ayudar a cubrir la falta de ayuda.

El lunes por la mañana, representantes de AIM Media Charities, el brazo benéfico de AIM Media Texas, se unieron a la junta directiva del Banco de Alimentos del Valle del Río Grande para la entrega de un cheque.

AIM Media Texas, la empresa matriz de The Monitor, Valley Morning Star, The Brownsville Herald y MyRGV.com, entregó un cheque por 25.000 dólares al banco de alimentos.

"Este año más que nunca, esto realmente importa", dijo Kirsten Vinson, presidenta de la junta directiva del Banco de Alimentos del Valle del Río Grande, después de la entrega del cheque.

Explicó que por cada dólar que recibe el banco de alimentos, pueden proporcionar cinco comidas. La donación de 25.000 dólares contribuirá a proporcionar 125.000 comidas.

"Debido a los recortes presupuestarios, perdimos una cantidad considerable de fondos de los que dependíamos del gobierno federal, por lo que sufrimos una pérdida de recursos", dijo Vinson. "Al mismo tiempo, vemos que la necesidad aumenta".

Además de la pérdida de los beneficios del SNAP, Vinson dijo que el cierre del gobierno también ha llevado a más personas a los bancos de alimentos y a sus despensas asociadas, incluidos los empleados del gobierno que no han recibido sueldo desde que comenzó el cierre el 1 de octubre.

Stephan Wingert, editor y vicepresidente regional de AIM Media Texas, dijo que leer artículos en sus periódicos sobre las crecientes dificultades de los residentes locales del Valle del Río Grande y la lucha constante del Banco de Alimentos RGV contra el hambre lo inspiraron a él y a AIM Media Texas a contribuir.

"Hemos estado informando sobre las dificultades de nuestros vecinos, especialmente ahora con el cierre del gobierno", dijo Wingert. "No se trata solo de las personas que reciben beneficios del SNAP, sino también de los empleados federales que quizás no estén recibiendo su sueldo. Hemos escrito artículos sobre cómo el banco de alimentos está tratando de cubrir esa necesidad, y pensamos que sería genial poder ayudar en ese sentido a nuestros vecinos que viven en el Valle del Río Grande".

La donación también es una muestra del compromiso continuo de AIM Media Texas con la comunidad y sus instituciones benéficas, algo que, según el editor, refleja la dedicación de los periódicos del Valle a colaborar con el público.