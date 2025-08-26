Llevan el danzón a Pharr, Texas

Tras la invitación de las autoridades de la Ciudad de Pharr y Pharr Community Theater, Parques y Recreación de Pharr, El Grupo Danzoneros de Reynosa A.C liderado por Don Elio Palacios Chávez, siempre en la lucha por fomentar y difundir el baile del danzón se suma e inicia con éxito los domingos familiares para bailar y con clases del género dancístico, este talles y evento del 24 de agosto fue totalmente gratuito y continuará el próximo 31 de Agosto y 7 de Septiembre de las 18:30 a 20:30 horas, para quienes no tuvieron la oportunidad de ir al arranque aun hay tiempo para bailar a ritmo de danzón.

TALLERES DE DANZÓN

Los talleres de danzón son impartidos por el Grupo Danzoneros de Reynosa A.C en la Cd de Pharr Texas y están a cargo de la instructora Ana Luisa Morin Delgadillo, todo con el objetivo de fortalece y fomentar este género tan cadencioso y es una forma de intercambio cultural sin fines de lucro, este primer evento contó con la coordinación de Laura Jaber y Rafael Perez Fons.

Así que atentos para el próximo domingo 31 de agosto, cuando el evento dará comienzo a las 18:30 horas con una clase de danzón de 45 minutos a cargo de Danzoneros de Reynosa y de 19:15 a las 20:30 horas se tocarán diferentes danzones, para que todos los que quieran empezar a bailar aplicando los pasos que aprendieron y con la ayuda de los maestros danzoneros.

TARDEADAS DOMINGUERAS

Estas tardeadas domingueras tendrán pequeños premios para la pareja que baila mejor y para la pareja mejor vestida. Podrá traer sus sillas y sombrillas o sentarse en las sillas y espacios disponibles en el anfiteatro. Será para toda la familia sin ningún costo de entrada, son con la finalidad de difundir, promover y fomentar el gusto por el danzón.

En este primer domingo hubo presencia de adultos, jóvenes y tercera edad, todos ávidos de conocer más del danzón y aprender de el, no les importó el calor acudieron puntales a las clases.

Los Danzoneros de Reynosa, grupo fundado en Septiembre del 2008 por su director Elio Palacios Chávez, con el fin de promover y difundir el baile del danzón sin fines de lucro. Han participado en diferentes Festivales tanto Nacionales como Internacionales como el Degollado de Guadalajara, Macedonio Alcalá de Oaxaca, Teatro Juárez de Guanajuato, Reforma de Veracruz, Teatro Principal de Monterrey y Teatro Principal del Parque Cultural de Reynosa. También en Edinburg, McAllen, Mission Texas, Teatro de la Universidad de Texas en Austin, así como en el Teatro Avenida en 3 ocasiones en la Habana Cuba.

