Condenan a hombre de Pharr por matar a tiros a su ex cuñado

Un jurado condenó este martes a 25 años de prisión a Rheinchard Lara, de 28 años y residente de esta ciudad, por el asesinato de su ex cuñado, Roberto Garza, ocurrido en septiembre.

Detalles del juicio y condena de Rheinchard Lara

Lara fue declarado culpable de asesinato el lunes, luego de un juicio que inició el 14 de noviembre, según consta en los registros judiciales.

El crimen se cometió el 9 de septiembre frente a una residencia ubicada en el 3409 de Mezcal Drive. De acuerdo con la declaración jurada, Lara llegó al domicilio, tocó la puerta y sostuvo una discusión con Garza a través de ella.

Un testigo declaró que Garza salió con un cuchillo en la mano, pero tras una discusión breve regresó al interior. Lara insistió desde fuera, diciendo que "lo sentía", lo que llevó a Garza a salir nuevamente. En ese momento, se escucharon varios disparos y luego la voz de un hombre que dijo en español: "Eso es lo que obtienes".

Cómo ocurrió el asesinato de Roberto Garza

La víctima fue encontrada por la policía tendida en la acera con impactos de bala en el rostro, la cabeza y el cuello. Lara huyó del lugar, pero fue arrestado dos días después.

Reacciones tras la sentencia de Rheinchard Lara

Aunque en noviembre recuperó su libertad bajo una fianza de $300,000 dólares, Lara fue puesto bajo custodia nuevamente tras conocerse el veredicto de culpabilidad.