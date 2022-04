Renuncia administrador municipal de Pharr, Texas

"Haber servido durante más de 26 años en el gobierno local me ha preparado para este importante papel de liderazgo como administrador de la ciudad. Me siento honrado por la oportunidad y la confianza que me brinda el alcalde y nuestra comisión para liderar a los hombres y mujeres que cuidan y sirven a nuestra ciudad todos los días", dijo Harvey.

Sobre Harvey, el alcalde Ambrosio Hernández lo describe como un un líder progresista con ideas innovadoras y un historial comprobado de éxito.

"Cualidades que se alinean perfectamente con nuestra visión de seguir impulsando a Pharr", agregó.

De acuerdo con la ciudad, Harvey conservará su cargo y funciones como jefe de policía y Wylie continuará trabajando para la ciudad en su función anterior, como subadministrador municipal.

ANDY Harvey asume como administrador de Pharr.