Asegura CBP más de 1.2 mdd en metanfetamina

PHARR, Texas.- Oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en la terminal de carga del Puente Internacional de Pharr interceptaron $1,231,750 en presunta metanfetamina oculta en un vehículo comercial.

El 30 de octubre, oficiales de la CBP en la terminal de carga del Puente Internacional de Pharr encontraron un camión Ford que intentaba ingresar desde México. El vehículo fue seleccionado para una inspección más detallada utilizando equipo de inspección no intrusivo. La inspección física condujo al descubrimiento de 30 paquetes de presunta metanfetamina con un peso combinado de 137.78 libras (62.5 kg) ocultos dentro del vehículo.