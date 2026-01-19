Tienen reunión especial Bomberos de Pharr

El Pharr Fire Department celebró su reunión anual con la participación como invitado especial del jefe del Departamento de Bomberos de la City of Houston, Thomas Muñoz, originario de la ciudad de Pharr.

¿Qué temas se abordaron en la reunión anual?

Durante el encuentro, el jefe Muñoz sostuvo un diálogo con el personal operativo y compartió su experiencia profesional, además de emitir un mensaje de reconocimiento y motivación a los bomberos locales.

Acciones y logros del Pharr Fire Department en 2025

En el marco de la reunión anual, autoridades del departamento presentaron un balance de los logros alcanzados durante 2025, así como los objetivos y líneas de trabajo para 2026, enfocados en el fortalecimiento de la seguridad pública y la atención de emergencias en la comunidad.

Mensaje de motivación del jefe Muñoz a los bomberos locales

La visita del jefe Muñoz fue destacada como un ejemplo de trayectoria profesional y compromiso con el servicio público, al regresar a su ciudad natal para compartir su experiencia con las nuevas generaciones de primeros respondedores.