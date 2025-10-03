Operativo en negocios de ropa usada deja arrestos

PHARR, Texas.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) llevó a cabo un operativo este jueves al menos dos negocios de ropa usada, que resultó en la detención de varias personas.

El operativo, en el que participaron de manera coordinada agentes federales, estatales y locales fue parte de una serie de acciones de control migratorio que las agencias enfocadas en detener a personas ilegalmente en el país.

Fueron al menos dos negocios, uno identificado como Tres Dimensiones, se ubica en la cuadra 7900 al sur de la Calle 23 en la ciudad de Hidalgo, Texas.

Hasta el cierre de esta edición, se habían proporcionado detalles adicionales sobre el operativo o el número de detenidos.

Homeland Security Investigations

De acuerdo con ICE, todos los detenidos permanecerán bajo custodia mientras esperan su remoción del país o una audiencia ante un juez de inmigración.