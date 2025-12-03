Subirá tarifas puente internacional de Pharr

Esta ciudad autorizó al gerente municipal, Jonathan Flores, a aumentar las tarifas en el Pharr International Bridge. La decisión se tomó durante la última sesión de la Comisión de la Ciudad, con el objetivo de mejorar la operación y el mantenimiento del puente.

¿Qué motivó el aumento de tarifas en el puente?

A partir de enero, se aplicarán nuevas tarifas a los vehículos de salvamento y de materiales peligrosos. En febrero del año pasado, la ciudad ya había incrementado la tarifa de vehículos de salvamento de 5 a 50 dólares.

Detalles sobre el incremento para vehículos de salvamento

Flores explicó que el aumento busca generar ingresos adicionales para garantizar el mantenimiento diario y proteger la inversión en el puente internacional: "Estamos buscando esto desde un punto de vista de mantenimiento y obtener ingresos adicionales para proteger nuestra inversión y mantener el mantenimiento diario", indicó.

Compromiso de la ciudad con la infraestructura del puente

Todavía no se ha definido el monto exacto del incremento para los vehículos de salvamento y hazmat. El City Manager aseguró que la nueva tarifa será anunciada a finales de este mes. Las autoridades locales reafirmaron su compromiso de mantener el puente en óptimas condiciones, garantizando seguridad y eficiencia para los usuarios, al tiempo que aseguran la sostenibilidad financiera de la infraestructura.