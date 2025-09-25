CBP descubre millonaria carga de cocaína en puente de Pharr

PHARR, Texas.- Oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos interceptaron más de 1.6 millones de dólares en el Puente Internacional de Pharr.

De acuerdo con información proporcionada por (CBP), los agentes federales remitieron un tráiler que transportaba un cargamento comercial de limas que intentaba ingresar a Estados Unidos desde México.

Dicha inspección, para a cual se utilizaron perros y rayos X condujo al descubrimiento de 50 paquetes de presunta cocaína ocultos dentro del camión.

El contrabando pesaba poco más de 125 libras con un valor estima en la calle de 1 millón 677 mil dólares.

"Como lo demuestra esta interceptación, nuestros oficiales de primera línea de la CBP continúan desmantelando importantes intentos de contrabando de narcóticos fuertes utilizando una combinación eficaz de pericia en inspección, experiencia y herramientas de alta tecnología", declaró el director del Puerto de Entra de Hilado, Carlos Rodríguez.

Oficiales de la Oficina de Operaciones de Aduanas y Protección Fronteriza (OFO) incautaron los narcóticos y el vehículo.

Por último, se dio a conocer que agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional continúan investigando el caso.